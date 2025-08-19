مباريات الأمس
صدها من الخارج ولم يُطرد.. موقف غريب في مباراة فاركو و طلائع الجيش (صور وفيديو)

07:34 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    حارس مرمى فاركو يتصدى لكرة من خارج الـ18 (3)
    فخري يشير إلى لمسة يد على صديقه
    حارس مرمى فاركو يتصدى لكرة من خارج الـ18 (2)
    شيكا حارس فاركو يحاول مراوغة لاعب طلائع الجيش
    حارس مرمى فاركو يتصدى لكرة من خارج الـ18 (1)
كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث مباراة فاركو وطلائع الجيش التي تقام الآن، موقف غريب من الحارس محمد سعيد شيكا لاعب الفريق البرتقالي.

وفي الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الأول، استلم شيكا الكرة من زميله قبل أن يقرر مراوغة لاعب طلائع الجيش الذي تواجد خارج منطقة الـ18.

ولم تنجح خطة حارس مرمى فاركو، حيث خطفها منه لاعب الطلائع وسددها، لكن محمد سعيد شيكا تصدى لها من خارج منطقة الجزاء بشكل واضح.

وطالب لاعبو طلائع الجيش حكم المباراة بالعودة للفيديو، وهو ما فعله لكن لم يتغير قراره.

اقرأ أيضًا:

جمال حمزة يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الزمالك

الأمل الوحيد.. نجوم الزمالك السابقون يطلقون استغاثة بشأن أرض 6 أكتوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكا تصدي شيكا طلائع الجيش وفاركو فاركو الدوري المصري
