كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث مباراة فاركو وطلائع الجيش التي تقام الآن، موقف غريب من الحارس محمد سعيد شيكا لاعب الفريق البرتقالي.

وفي الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الأول، استلم شيكا الكرة من زميله قبل أن يقرر مراوغة لاعب طلائع الجيش الذي تواجد خارج منطقة الـ18.

ولم تنجح خطة حارس مرمى فاركو، حيث خطفها منه لاعب الطلائع وسددها، لكن محمد سعيد شيكا تصدى لها من خارج منطقة الجزاء بشكل واضح.

وطالب لاعبو طلائع الجيش حكم المباراة بالعودة للفيديو، وهو ما فعله لكن لم يتغير قراره.

