الأهلي يكشف حجم وسبب الحريق في فرع مدينة نصر

أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدم وجود أي خسائر على الإطلاق عقب الحريق «البسيط» الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر.

وقال سعد عبر المركز الإعلامي للنادي، إن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم وإرتفاع درجة الحرارة، لكن على الفور سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته، وتعاملت الحماية المدنية على أحسن ما يكون، ولم يتعرض أي شخص؛ سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء.

وناشد المدير التنفيذي للأهلي إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة.

