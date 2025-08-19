كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر والفرنسي لوران بلان المدير الفني للاتحاد عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

توقيت مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

ويلتقي فريقي النصر والاتحاد في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك عل ملعب هونج كونج.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في السوبر السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر في السوبر السعودي

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

