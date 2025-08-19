"بعد إعلان عودته للفريق".. هل تأثر الزمالك بغياب أحمد فتوح؟



شارك الظهير الأيسر بصفوف الزمالك أحمد فتوح بالتدريبات الجماعية لفريقه مساء الإثنين تمهيدًا لعودته للمشاركة بالمباريات مع الفريق بعد انتهاء العقوبة التي وقعتها عليه إدارة الكرة بناديه.

فتوح كان قد حصل على إذن لمغادرة معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية بداعِ مرض عمله ولكن تفاجأ مسؤولو الزمالك بعد إعلانهم سبب غياب اللاعب عن المعسكر بظهوره رفقة لاعب الأهلي إمام عاشور بمنطقة الساحل الشمالي.

جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بالتنسيق مع عبدالناصر محمد مدير الكرة وقعا صباح اليوم التالي عقوبة على اللاعب بلغ مليون جنيه بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

وأثار ماحدث غضب مسؤولو نادي الزمالك الذين بحثوا التعاقد مع ظهير أيسر بديلاً له ليكون رفقة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج لكن محاول ضم توفيق محمد لاعب بتروجت لم تنجح.

وظلّ أحمد فتوح مستبعداً حتى قررت إدارة الكرة بالزمالك تدربه بصورة فردية لتجهيزه حال عودته مرة أخرى للمشاركة والتزم اللاعب بالعقوبة الموقعة عليه وغاب عن مباراة فريقه الأولى بالموسم أمام سيراميكا كليوباترا.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة دفع خلالها المدير الفني للفريق يانيك فيريرا باللاعب محمود بنتايج الذي شارك في المباراة الثانية أمام المقاولون التي انتهت بالتعادل السلبي والتي شاهدها فتوح من المدرجات.

وأصدر أحمد فتوح بيانًا لاحقًا يعتذر خلاله عما بدر منه قبل أن يُسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية للفريق والتي لن تشهد مشاركته السريعة إذ لم يتدرب مع المدير الفني الجديد للزمالك فيريرا منذ قدومه بصورة كبيرة.

وأصبح مركز خط الوسط متخمًا باللاعبين وأصبح محمود بنتايج أساسيًا في تشكيل فيريرا الذي لم يجد أي أزمة أو أخطاء في مشاركة اللاعب المغربي ما سيزيد الصعوبة أمام فتوح في إيجاد فرصة للمشاركة حال استمرار بنتايج دون إصابات أو إيقافات.