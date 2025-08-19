مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

"بعد إعلان عودته للفريق".. هل تأثر الزمالك بغياب أحمد فتوح؟

10:14 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


شارك الظهير الأيسر بصفوف الزمالك أحمد فتوح بالتدريبات الجماعية لفريقه مساء الإثنين تمهيدًا لعودته للمشاركة بالمباريات مع الفريق بعد انتهاء العقوبة التي وقعتها عليه إدارة الكرة بناديه.

فتوح كان قد حصل على إذن لمغادرة معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية بداعِ مرض عمله ولكن تفاجأ مسؤولو الزمالك بعد إعلانهم سبب غياب اللاعب عن المعسكر بظهوره رفقة لاعب الأهلي إمام عاشور بمنطقة الساحل الشمالي.

جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بالتنسيق مع عبدالناصر محمد مدير الكرة وقعا صباح اليوم التالي عقوبة على اللاعب بلغ مليون جنيه بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

وأثار ماحدث غضب مسؤولو نادي الزمالك الذين بحثوا التعاقد مع ظهير أيسر بديلاً له ليكون رفقة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج لكن محاول ضم توفيق محمد لاعب بتروجت لم تنجح.

وظلّ أحمد فتوح مستبعداً حتى قررت إدارة الكرة بالزمالك تدربه بصورة فردية لتجهيزه حال عودته مرة أخرى للمشاركة والتزم اللاعب بالعقوبة الموقعة عليه وغاب عن مباراة فريقه الأولى بالموسم أمام سيراميكا كليوباترا.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة دفع خلالها المدير الفني للفريق يانيك فيريرا باللاعب محمود بنتايج الذي شارك في المباراة الثانية أمام المقاولون التي انتهت بالتعادل السلبي والتي شاهدها فتوح من المدرجات.

وأصدر أحمد فتوح بيانًا لاحقًا يعتذر خلاله عما بدر منه قبل أن يُسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية للفريق والتي لن تشهد مشاركته السريعة إذ لم يتدرب مع المدير الفني الجديد للزمالك فيريرا منذ قدومه بصورة كبيرة.

وأصبح مركز خط الوسط متخمًا باللاعبين وأصبح محمود بنتايج أساسيًا في تشكيل فيريرا الذي لم يجد أي أزمة أو أخطاء في مشاركة اللاعب المغربي ما سيزيد الصعوبة أمام فتوح في إيجاد فرصة للمشاركة حال استمرار بنتايج دون إصابات أو إيقافات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم