القاهرة - مصراوي

حل الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا على الإعلامي محمد المحمودي في برنامج "هاتريك" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، حيث دار الحوار حول هوية اللاعب الأمهر في تاريخ الكرة المصرية.

وخلال اللقاء، طرح المحمودي على حازم إمام سلسلة من المقارنات الثنائية، طالبا منه أن يختار في كل مرة اللاعب الأكثر مهارة، بدأ الحوار بمقارنة بين محمد مجدي "قفشة" وأيمن حفني، فاختار حازم إمام أيمن حفني، مؤكدا أنه أكثر مهارة بكثير من قفشة.

ثم قارن بين أيمن حفني ومصطفى فتحي، ففضل مصطفى فتحي، بعدها فضل مصطفى فتحي على وليد سليمان، قبل أن يختار محمد بركات كونه أكثر مهارة من مصطفى فتحي.

وعند المقارنة بين محمد بركات وناصر ماهر، اختار بركات، لكن المفاجأة جاءت بعد ذلك، حين اختار محمد صبري باعتباره الأمهر مقارنة ببركات.

بعد ذلك، اختار رضا عبد العال باعتباره يتفوق في المهارة على محمد صبري، كما فضله لاحقا على محمد أبو تريكة، ثم على محمد زيدان أيضا، ومع استمرار المقارنات، اختار حازم إمام طاهر أبو زيد باعتباره يتفوق على رضا عبد العال من حيث المهارة، لكنه عاد ليختار شيكابالا عندما قارنه بطاهر.

وفي نهاية سلسلة الاختيارات، عندما وضع شيكابالا في مقارنة مع عبد الستار صبري، اختار حازم إمام عبد الستار صبري، مؤكدا في ختام حديثه أن عبد الستار صبري هو "أمهر لاعب بين جميع الأسماء التي طرحت عليه".