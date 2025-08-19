الإسماعيلية _أميرة يوسف:

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مساء الاثنين، جلسة ودية جمعت أعضاء المجلس بعدد من الصحفيين والإعلاميين، في إطار حرص الإدارة على مناقشة الملفات المهمة التي ترسم ملامح مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مجلس الإدارة، الذي أعرب عن تقديره الكبير للصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أن النادي يفتح أبوابه دائمًا أمام كل الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة، طالما أن الهدف الأسمى هو دعم الإسماعيلي وإعادته لمكانته الطبيعية بين الكبار واستعادة تاريخه وإنجازاته.

وخلال كلمته، أكد نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي، أن المجلس منذ توليه المسؤولية واجه العديد من التحديات، أبرزها القضايا والملفات المالية الثقيلة، موضحًا أن الإدارة نجحت في إنهاء 12 قضية من أصل 15 قضية، بعد جهد كبير ومتواصل، ولم يتبق سوى ثلاث قضايا فقط جارٍ العمل على حلها كما أشار إلى أن النادي سيستعيد حقه في فتح باب القيد بشكل نهائي في يناير المقبل عقب انتهاء فترة الإيقاف التأديبي المفروضة عليه.

وأوضح رئيس النادي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاقدات جديدة بالتنسيق مع الجهاز الفني، تشمل لاعبين محترفين إلى جانب لاعبين محليين، في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن الهدف هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة ويمثل اسم الإسماعيلي بالشكل الذي يليق بجماهيره.

وخلال اللقاء، وجه أبو الحسن دعوة صريحة إلى أعضاء الجمعية العمومية بضرورة حضور الجمعية المقبلة، للمشاركة في مناقشة الميزانية التي تم إعدادها بشكل مفصل، إلى جانب بقية الملفات المدرجة على جدول الأعمال، مشددًا على أن المشاركة الفعالة للأعضاء تمثل دعمًا حقيقيًا لمستقبل النادي.

وأكد رئيس النادي على أن مجلس الإدارة يعمل بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة، وأن الفترة الأخيرة شهدت إعادة الانضباط والاستقرار لغرفة الملابس، بعد أن كان الفريق يعاني في السابق من تمرد بعض اللاعبين ورفضهم خوض التدريبات.

ونوه أبو الحسن إلى أن أزمة المستحقات المتأخرة تم حلها بشكل كامل، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الحالة المعنوية للاعبين وأعاد الهدوء والاستقرار داخل أروقة النادي.

وفي إطار حديثه عن الموارد المالية، شدد أبو الحسن على أن الإدارة ترحب دومًا بأي استثمار حقيقي من شأنه أن يسهم في دعم خزينة النادي، وإعادته إلى مكانته الطبيعية منافسًا قويًا على البطولات، مؤكدًا أن الإسماعيلي بحاجة إلى موارد ثابتة ومستدامة تضمن استقراره المالي والفني.

ومن جانبه، تحدث مصطفى شلة، أمين الصندوق، كاشفًا عن الجهود المبذولة على مدار العامين الماضيين لتخفيف العجز المالي الكبير الذي كان يثقل كاهل النادي.

وأوضح شلة أن المجلس تمكن من تقليص عجز الميزانية من 109 ملايين جنيه إلى 29 مليون جنيه فقط، مؤكدًا أن هذه الأرقام ستُعرض بشفافية كاملة على أعضاء الجمعية العمومية المقبلة ليتابع الجميع حجم العمل المبذول.

وأشار أمين الصندوق إلى أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح نحو استعادة مكانته، مشددًا على أن النجاح يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، من إدارة وجماهير وأعضاء جمعية عمومية، حتى يتمكن الإسماعيلي من عبور هذه المرحلة الصعبة.

وختم أمين الصندوق حديثه بالتأكيد على أن ما يُثار حول وجود مستحقات متأخرة للاعبين غير صحيح، مؤكدًا أن جميع المستحقات قد تم تسويتها بالكامل، وأن المجلس الحالي يعمل بكل طاقته لتحقيق طموحات جماهير النادي العريضة، والتي تضع دومًا الإسماعيلي في مكانة خاصة بصفته أحد أعرق الأندية المصرية والإفريقية.