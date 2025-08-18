

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة نقل عدد من المباريات من استاد القاهرة بسبب غلقه لأجراء أعمال صيانة أعتبارًا من يوم 21 أغسطس حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشارت لجنة المسابقات ـ عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين ـ إلى أن مباراة مودرن سبورت والزمالك التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة على ستاد هيئة قناة السويس، فيما ستقام مباراة زد أف سي ووادي دجلة بالجولة الرابعة على ملعب المقاولون العرب بينما ستقام مباراة الزمالك ضد فريق فاركو بالوجولة الرابعة على ستاد هيئة قناة السويس.

ونوهت لجنة المسابقات عبر البيان ذاته إلى أن مباراتي الجولة الخامسة سيتم إقامتهما على ستاد السلام الأولى البنك الأهلي ضد طلائع الجيش والثانية الأهلي ضد بيراميدز، كما سيواجه فريق مودرن سبورت نظيره حرس الحدود على ستاد هيئة قناة السويس.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري مساء يوم غد الثلاثاء بمواجهتين في السادسة مساءً بين البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية و فاركو ونظيره طلائع الجيش على أن تُختتم بمواجهة عند التاسعة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

