مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)

01:53 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 4
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 5
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 6
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 8
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 11
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 3
  • عرض 9 صورة
    محمد معروف 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الحكم محمد معروف حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة في مباراة الأهلي وفاركو بالجولة الثانية من الدوري المصري.

ونشبت في الساعات الماضية، أزمة بين الحكم محمد معروف والنادي الأهلي، وذلك بعد حالة الطرد المثيرة للاعب محمد هاني.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم محمد معروف كالتالي:

- ولد محمد معروف في عام 1986، ويبلغ من العمر حاليا 39 سنة.

- ينتمي محمد معروف إلى منطقة شمال سيناء لكرة القدم.

- يعمل عضواً في هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة شمال سيناء.

- حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 2018.

- بدأ مسيرته التحكيمية عام 2005، قبل أن يحصل على الدرجة الأولى عام 2010.

- انضم إلى القائمة الدولية للحكام خلال موسم 2013–2014.

- شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وأدار مباراة حكحكم ساحة، فيما كان ضمن طاقم مواجهة أخرى كحكم رابع.

- تعرض للإعتداء في مباراة فريق أبوسليم الليبي في ربع نهائي الكونفدرالية نسخة 2024، بعد أشهاره بطاقة حمراء لأحد اللاعبين.

- توفي والده في 22 مارس 2019 وكان معروف من أحد رواد العمل الرياضى بمدينة بئر العبد، وشغل العديد من المناصب الرياضية بالمراكز الرياضية بالمدينة التابعة لمحافظة شمال سيناء.

- نال جائزة أفضل حكم في مصر موسم 2015–2016 وفق استفتاء قناة "النيل للرياضة"، متفوقاً على عدد من أبرز الحكام مثل جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين ومحمود البنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد معروف مباراة الأهلي وفاركو النادي الأهلي محمد هاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ المركزي للمرة الرابعة
"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا