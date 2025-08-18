"بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الحكم محمد معروف حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة في مباراة الأهلي وفاركو بالجولة الثانية من الدوري المصري.

ونشبت في الساعات الماضية، أزمة بين الحكم محمد معروف والنادي الأهلي، وذلك بعد حالة الطرد المثيرة للاعب محمد هاني.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم محمد معروف كالتالي:

- ولد محمد معروف في عام 1986، ويبلغ من العمر حاليا 39 سنة.

- ينتمي محمد معروف إلى منطقة شمال سيناء لكرة القدم.

- يعمل عضواً في هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة شمال سيناء.

- حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 2018.

- بدأ مسيرته التحكيمية عام 2005، قبل أن يحصل على الدرجة الأولى عام 2010.

- انضم إلى القائمة الدولية للحكام خلال موسم 2013–2014.

- شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وأدار مباراة حكحكم ساحة، فيما كان ضمن طاقم مواجهة أخرى كحكم رابع.

- تعرض للإعتداء في مباراة فريق أبوسليم الليبي في ربع نهائي الكونفدرالية نسخة 2024، بعد أشهاره بطاقة حمراء لأحد اللاعبين.

- توفي والده في 22 مارس 2019 وكان معروف من أحد رواد العمل الرياضى بمدينة بئر العبد، وشغل العديد من المناصب الرياضية بالمراكز الرياضية بالمدينة التابعة لمحافظة شمال سيناء.

- نال جائزة أفضل حكم في مصر موسم 2015–2016 وفق استفتاء قناة "النيل للرياضة"، متفوقاً على عدد من أبرز الحكام مثل جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين ومحمود البنا.