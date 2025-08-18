مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"لا نقبل بإرهاب مدربنا".. شكوى عاجلة من بيراميدز لاتحاد الكرة

12:11 م الإثنين 18 أغسطس 2025

فريق بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف نادي بيراميدز تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

وأكد بيراميدز في شكواه أن الحكم تربص بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة بدون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ، في حين أنه تعامل مع اعتراض جهاز الإسماعيلي بكل ود ودون إشهار حتى بطاقة صفراء رغم أن الاعتراضات كانت مستمرة طوال أحداث المباراة، ومدرب الإسماعيلي دخل الملعب في واقعتين دون أن ينال حتى توبيخا من الحكم.

أضاف بيراميدز أن الحكم تغاضى أكثر من مرة عن طرد لاعبي النادي الإسماعيلي سواء في لعبات تستحق الطرد المباشر أو لضرب بدون كرة، وكذلك رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب الإسماعيلي رغم وضوح الرؤية بلمسة يد متعمدة، ولم يتدخل حكام الفار في إعادة اللعبة، في حين أنه لم يتوان لحظة واحدة في طرد لاعبنا بلاتي توريه.

شدد النادي على أن الحكم ساعد لاعبي الإسماعيلي وبشكل غير مقبول في إضاعة الوقت طوال أحداث اللقاء ولم يتدخل لإيقاف ذلك في ظل ادعاء الإصابة والوقوع لإيقاف اللعب، ومطالبا في نهاية شكواه بعدم إسناد أي مباراة أخرى يكون بيراميدز أحد طرفيها للحكم أمين عمر لكثرة مواقفه السلبية مع النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز لجنة الحكام نادي بيراميدز الدوري المصري محمد الحنفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا