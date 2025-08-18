بعد قرار فيريرا.. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت اليوم

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت أول أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز .

ويبدأ الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية.