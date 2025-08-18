كتب - مصطفى الجريتلي:

شهدت الجولة الأولى من الدوريات الخارجية ظهورًا جيدًا للمحترفين المصريين بالخارج حتى الآن ويعد محمد صلاح هو صاحب البصمة الأكبر في انطلاقة المحترفين.

محمد صلاح

صلاح سجل هدفًا حاسمًا لليفربول في مرمى بورنموث إذ كانت النتيجة تشير لتقدم الريدز بثلاثية مقابل هدفين وسط محاولات من الضيوف لمعادلة النتيجة حتى جاء هدف "الفرعون المصري" ليقتل الأحلام بالدقيقة (90+4).

الهدف جعل صلاح يكتب سطرًا جديدًا في تاريخه بالدوري الإنجليزي بعدما أصبح أول لاعب يصل إلى 10 أهداف خلال مباريات الجولة الافتتاحية للموسم من المسابقة.

إبراهيم عادل ومحمد النني

إبراهيم عادل الوافد الجديد على صفوف الجزيرة الإماراتي شارك بديلاً خلال مباراة فريقه أمام نظيره خورفكان بعد مرور 63 دقيقة إذ كانت النتيجة تشير لتأخر ناديه بهدفين قبل أن تنتهي المباراة بخسارتهم بثلاثية مقابل هدفين.

ولم يسجل أو يصنع إبراهيم عادل خلال اللقاء وكذلك زميله المصري بالفريق ذاته محمد النني الذي شارك بديلاً في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وكان الغريب هو قرار مجلس إدارة ناديهما بإعلان إنهاء التعاقد مع المدير الفني المغربي للفريق الحسين عموت بعد الخسارة في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي.

مصطفى محمد

المهاجم المصري الدولي المصري مصطفى محمد كانت البداية بالنسبة له صعبة بمواجهة نظيره باريس سان جيرمان رفقة فريقه نانت بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وخسر فريق نانت بهدف نظيف ولم يسجل أو يصنع مصطفى محمد بالتبعية أي هدف.