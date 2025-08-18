مباريات الأمس
توعد هؤلاء.. ماذا فعل جون إدوارد مع لاعبي الزمالك في غرفة الملابس؟

09:00 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

جون إدوارد ومدرب الزمالك

background

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض اللاعبين للعقوبات، عقب التعادل مع المقاولون العرب أول أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، عنف اللاعبين عقب التعادل أمس مع المقاولون العرب، وظهور اللاعبين بأداء باهت دون تواجد هجومي حقيق طوال اللقاء.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد هدد اللاعبين بالعقوبات، حال تكرار مثل هذه الأمور، وعدم الظهور الجيد، ونال أيضا المدير الفني البلجيكي قسطا من الانتقادات من قبل المدير الرياضي.

