أعرب البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد ظهوره الأول رفقة الفارس الأبيض، في مباراة المقاولون العرب أمس بالدوري المصري.

وكتب ألفينا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا سعيد جدًا بمشاركتي الأولى بهذا القميص الرائع، أحمد الله على هذه اللحظة".

وأضاف: "لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل لتحقيق مستقبل حافل بالإنجازات".

وكان ظهور ألفينا في مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمس، هو الأول له بالقميص الأبيض منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمس أمام نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن ألفينا، كان قد انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، قادما من أولسكاندريا الأوكراني مقابل مليون و800 ألف يورو.

