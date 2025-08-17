جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية
انتهت مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2025/26 أمس السبت، بتعادل الزمالك مع نظيره المقاولون العرب سلبيا.
وتصدر نادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما جاء الأهلي وصيفا برصيد 4 نقاط.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- المصري - 6 نقاط
2- الأهلي - 4 نقاط
3- زد - 4 نقاط
4- الزمالك - 4 نقاط
5- مودرن سبورت - 4 نقاط
6- إنبي - 4 نقاط
7- بيراميدز - 4 نقاط
8- الجونة - 3 نقاط
9- حرس الحدود - 3 نقاط
10- بتروجيت - نقطتين
11- سموحة - نقطتين
12- غزل المحلة - نقطتين
13- كهرباء الإسماعيلية - نقطة وحيدة
14- البنك الأهلي - نقطة وحيدة
15- وادي دجلة - نقطة وحيدة
16- الإسماعيلي - نقطة وحيدة
17- المقاولون - نقطة وحيدة
18- سيراميكا - نقطة وحيدة
19- طلائع الجيش - نقطة وحيدة
20- فاركو - نقطة وحيدة
21- الاتحاد السكندري - دون نقاط
