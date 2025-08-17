جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية

انتهت مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2025/26 أمس السبت، بتعادل الزمالك مع نظيره المقاولون العرب سلبيا.

وتصدر نادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما جاء الأهلي وصيفا برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- المصري - 6 نقاط

2- الأهلي - 4 نقاط

3- زد - 4 نقاط

4- الزمالك - 4 نقاط

5- مودرن سبورت - 4 نقاط

6- إنبي - 4 نقاط

7- بيراميدز - 4 نقاط

8- الجونة - 3 نقاط

9- حرس الحدود - 3 نقاط

10- بتروجيت - نقطتين

11- سموحة - نقطتين

12- غزل المحلة - نقطتين

13- كهرباء الإسماعيلية - نقطة وحيدة

14- البنك الأهلي - نقطة وحيدة

15- وادي دجلة - نقطة وحيدة

16- الإسماعيلي - نقطة وحيدة

17- المقاولون - نقطة وحيدة

18- سيراميكا - نقطة وحيدة

19- طلائع الجيش - نقطة وحيدة

20- فاركو - نقطة وحيدة

21- الاتحاد السكندري - دون نقاط