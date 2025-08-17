"دي جريمة".. ميدو ينتقد ما حدث في ستاد القاهرة بسبب حفل كايروكي
انتقد أحمد حسام ميدو عضو السابق للجنة تخطيط نادي الزمالك، أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بعد حفل كايروكي.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "استاد القاهرة أتعمل عليه حفلة كايروكي يوم ٢٨-٦ الملعب أتدمر تماما وشوفت صور بعد الحفلة النجيلة كلها باظت".
وأضاف: "معنديش أي مشكلة إن في حفلات تتعمل على ستاد القاهرة بس لازم تتأكد إن النجيلة هيتم حمايتها من قبل منظمين الحفلة".
وواصل: "لكن اللي حصل في النجيلة في الحفلة دي جريمة وانت داخل على موسم جديد، وده الملعب الرئيسي بتاع البلد".
واختتم: "ملعب هيئة قناة السويس ملعب جميل جدا ولكن المسافة بعيدة على الجمهور أنه يسافر المشوار ده في ماتشات المفروض تتلعب في ستاد القاهرة".
