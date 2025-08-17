مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"دي جريمة".. ميدو ينتقد ما حدث في ستاد القاهرة بسبب حفل كايروكي

04:42 م الأحد 17 أغسطس 2025

ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتقد أحمد حسام ميدو عضو السابق للجنة تخطيط نادي الزمالك، أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بعد حفل كايروكي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "استاد القاهرة أتعمل عليه حفلة كايروكي يوم ٢٨-٦ الملعب أتدمر تماما وشوفت صور بعد الحفلة النجيلة كلها باظت".

وأضاف: "معنديش أي مشكلة إن في حفلات تتعمل على ستاد القاهرة بس لازم تتأكد إن النجيلة هيتم حمايتها من قبل منظمين الحفلة".

وواصل: "لكن اللي حصل في النجيلة في الحفلة دي جريمة وانت داخل على موسم جديد، وده الملعب الرئيسي بتاع البلد".

واختتم: "ملعب هيئة قناة السويس ملعب جميل جدا ولكن المسافة بعيدة على الجمهور أنه يسافر المشوار ده في ماتشات المفروض تتلعب في ستاد القاهرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستاد القاهرة كايروكي ميدو استاد القاهرة أحمد حسام ميدو حفل كايروكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور