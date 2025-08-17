كتب- محمد خيري:

تحدث محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على تعادل فريقه أمام الزمالك، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مكي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "واجهنا فريق قوي وكبير بحجم نادي الزمالك، والفرق الكبيرة لا تحتاج إلى الهدايا، ولعبنا على التفاصيل".

وأضاف: "اللاعبين كانوا يريدون التعبير عن أنفسهم بشكل جيد أمام الزمالك، وكنا نتمنى في تحقيق الفوز على الزمالك واللاعبين لم يصدقوا أنفسهم، ولكن حققنا ما أردناه في النهاية".

وتابع: "الزمالك فريق خطير في الكرات الثابتة، والزمالك يمتلك دكة قوية، ولكن أغلقنا مساحات الملعب بسبب وجود لاعبين أمثال عبد الله السعيد وناصر ماهر قادرين على تشكيل خطورة على مرمانا، وكان مهم بالنسبة لنا إغلاق مفاتيح اللعب".

وواصل: "البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك حرك المباراة وهو لاعب خفيف وأخبرت اللاعبين بعدم مواجهة لاعب وحيد له لأنه قادر على مراوغة أي لاعب، رغم هبوط العامل البدني لنا ولكن راض عن النتيجة وأداء الفريق".