بقيادة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري مصطفي محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، لخوض مهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك أمام باريس سان جيرمان في مسابقة الدوري الفرنسي.

ويلتقي نانت مع باريس سان جيرمان على ملعب “لابوجوار”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت وباريس سان جيرمان عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 1"، بتعليق عامر الخوذيري.

وتألق مصطفي محمد في المعسكر التحضيري للموسم الجديد مع فريقه نانت وذلك خلال المباريات الودية التي خاضها، حيث تمكن من المساهمة في 5 أهداف من أصل 7 سجلها الفريق في الفترة الماضية.