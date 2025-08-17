مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

بقيادة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان الليلة

02:22 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (2)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (8)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (9)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (1)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (4)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري مصطفي محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، لخوض مهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك أمام باريس سان جيرمان في مسابقة الدوري الفرنسي.

ويلتقي نانت مع باريس سان جيرمان على ملعب “لابوجوار”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت وباريس سان جيرمان عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 1"، بتعليق عامر الخوذيري.

وتألق مصطفي محمد في المعسكر التحضيري للموسم الجديد مع فريقه نانت وذلك خلال المباريات الودية التي خاضها، حيث تمكن من المساهمة في 5 أهداف من أصل 7 سجلها الفريق في الفترة الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفي محمد نانت الفرنسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور