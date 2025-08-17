كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الخطأ الذي ارتكبه نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الأهلي، في مواجهة الأحمر أمام فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على فاركو، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مرمى الأهلي اهتز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، والهدف خطأ من مصطفى شوبير لكنه بيحصل مع أعظم الحراس في العالم".

وأضاف: "أشعر أن هناك يد غريبة وراء خناقة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشوبير والشناوي".

وأكمل: "اعتدنا على تلك الصراعات أو المنافسة في حراسة المرمى وليس في الأهلي فقط ولكن في جميع الأندية، وهذا التنافس يكون لصالح المنتخب والفريق".

وأوضح: "أنا متعاطف مع جميع حراس المرمى، لكني شامم ريحة عارفها كويس وهقولها بعدين".

واختتم تصريحاته: "الشناوي قائد الأهلي ومصطفى شوبير حارس واعد والثنائي يلعبان لمنتخب مصر ولهم كل الاحترام".