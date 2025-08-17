طارق يحيى: لا يليق ما فعله هاني.. والأهلي زي الزمالك رغم المليارات

كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك رغم تعادله مع المقاولون العرب استفاد من ظهور لاعب جيد وهو البرازيلي خوان ألفينا، مشيرًا إلى أن الدوري مازال طويلًا، والأهلي صرف مليارات ولديه اسكواد قوي، ولكن الأهلي والزمالك لديهم نفس عدد النقاط حتى الآن.

وقال عبر برنامج بلس 90 عبر شاشة قناة النهار الفضائية: "الزمالك لم يدخل المباراة بتشكيل جيد، والفريق كان يُعاني من عدم وجود جناحين جيدين في الشوط الأول، وآدم كايد كان في الوسط بجوار شحاتة ودونجا وناصر وعبدالله، والجبهة اليمنى عمر جابر بمفرده، ونفس الأمر بنتايك في الجبهة اليسرى. ولم يكن هناك فرص حقيقية سوى لعبة الدباغ التي احتسب تسلل".

وأضاف: "الزمالك في الشوط الأول لم يكن لديه خطورة حقيقية على شباك المقاولون وكان هناك إصرار على الاختراق من العمق، بينما الشوط الثاني لعب بـ ناصر ماهر وكايد على الجناحين، ولم يستطع الثنائي صناعة الفارق وكان الافضل الدفع بـ ناصر منسي بجوار الدباغ وسحب السعيد أو ناصر واللعب بثنائي رأس حربة".

وتابع: "كان من الممكن الدفع بـ خوان الفينا مبكرًا، ولو كان موجود شيكو بانزا كان سيصنع الفارق في الطرف الآخر، والزمالك افتقد قوة الأطراف اليوم أمام المقاولون العرب".

وأكمل: "الزمالك لديه اسكواد جديد، وبعض العناصر الجديدة تُشارك تباعًا، ولابد أن يعمل فيريرا بشكل تكتيكي مستمر لتطوير العمل الهجومي وزيادة الانسجام بينهم".

وأشار إلى أن الأهلي كان مطالبا بضرورة الانتصار على فاركو بعد التعادل في الجولة الأولى، وأحمد زيزو من أفضل لاعبي مصر، وبالتأكيد صفقة ناجحة للأهلي، ولن يتأثر مطلقًا بالضغوط الحالية، وكان يتعرض لضغوط كثيرة مع الزمالك وكان يأتي للنادي ويتدرب بصفة طبيعية، هو يتمتع بعقلية جيدة، ولا يتأثر بأي شئ خارج الملعب.

وأضاف: "ريبيرو أخطأ في خروج ديانج الذي كان يصنع توازن كبير في النواحي الدفاعية والهجومية، وتغييره كان قرار غريب بالنسبة لي، ومحمد هاني صنع هدفين في المباراة، وأرى أن مصطفى شوبير يتحمل جزء قليل من الخطأ الذي تم ارتكابه في هدف فاركو، لكنه كان حريص على عدم وجود هجمة للمنافس".

وأتم: "لا يليق بأن يقوم محمد هاني بالرد بهذا الشكل على الحكم محمد معروف، لأنه قام باستفزاز الحكم، لكن الحالة نفسها لم يكن يستحق الطرد بسببها".