مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

"تطاول لفظيا؟".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن استبعاد لاعب الفريق

12:50 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (9)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (3)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (8)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (6)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب شيكوبانزا عن الفريق أمام المقاولون العرب لم يؤثر على شكل الفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمزة في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "غياب شيكوبانزا أمام المقاولون العرب لم يؤثر على الفريق، وخروجه غاضبا المباراة الماضية أمام سيراميكا طبيعي".

وأضاف: "شيكوبانزا لم يقدم المردود المنتظر للزمالك في لقاء سيراميكا كليوباترا واستبعاده أمام المقاولون قرار تأديبي".

وتابع: "لا اعتقد ان شيكوبانزا تجاوز لفظيا على الجهاز الفني للزمالك أمام سيراميكا، ومن الوارد أن يكون قرار استبعاده جزء منه فني وجزء تأديبي".

وواصل: "من الصعب الحكم على أداء شيكو بانزا ولكن هو لم يقدم المردود المطلوب امام سيراميكا كليوباترا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك جمال حمزة أخبار الزمالك نادي الزمالك المقاولون العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور