"تطاول لفظيا؟".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن استبعاد لاعب الفريق

كتب- محمد خيري:

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب شيكوبانزا عن الفريق أمام المقاولون العرب لم يؤثر على شكل الفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمزة في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "غياب شيكوبانزا أمام المقاولون العرب لم يؤثر على الفريق، وخروجه غاضبا المباراة الماضية أمام سيراميكا طبيعي".

وأضاف: "شيكوبانزا لم يقدم المردود المنتظر للزمالك في لقاء سيراميكا كليوباترا واستبعاده أمام المقاولون قرار تأديبي".

وتابع: "لا اعتقد ان شيكوبانزا تجاوز لفظيا على الجهاز الفني للزمالك أمام سيراميكا، ومن الوارد أن يكون قرار استبعاده جزء منه فني وجزء تأديبي".

وواصل: "من الصعب الحكم على أداء شيكو بانزا ولكن هو لم يقدم المردود المطلوب امام سيراميكا كليوباترا".