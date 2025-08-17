قرار من فيريرا للاعبي الزمالك عقب التعادل مع المقاولون

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية.