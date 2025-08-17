مباريات الأمس
"طريقة الدبه".. تعليق مثير للجدل من أيمن يونس بعد تعادل الزمالك والمقاولون

11:44 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

عبر أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن تعجبه من هجوم جماهير الزمالك على المدير الفني لفريق الكرة يانيك فيريرا، وذلك بعد التعادل السلبي أمام المقاولون العرب بالجولة الثانية من الدوري.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "وابتدينا طريقه الدبه، ماهي واضحه يعني ومش محتاجه تحليل ولا تهليل ولا تنطيط".

وأضاف: "عارفين الزمالك لعب بشكل سيء إمبارح والتفاهم بين اللاعبين في أقل مستوياته.. وأن المدرب غير مسيطر فنيا حتى الآن ولايمتلك حلول".

وأختتم: "المفروض نهدي شويه..ونساند والحكم على المدرب والصفقات يكون بعد التوقف القادم بس كده".

الزمالك والمقاولون أيمن يونس الزمالك المقاولون العرب
