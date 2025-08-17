"لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر

كتب- محمد خيري:

أشاد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه ناصر ماهر مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "تواجد ناصر ماهر في مركز الجناح لا يصلح، ويفقده نقاط قوته في الملعب، ولعبه في مركزه الأصلي يمنح الزمالك قوة كبيرة".

وتابع: "محمد مكي مدرب المقاولون العرب قدم مباراة تكتيكية كبيرة أمام الزمالك وعلى أعلى مستوى".

وواصل: "المقاولون العرب نجح في تحجيم كافة أدوار عبدالله السعيد وهذا ما أثر بالسلب على فريق الزمالك خلال المباراة".

وأتم: "ناصر ماهر لاعب كبير ولابد من تواجده في وسط الملعب كصانع ألعاب، وليس في مركز الجناح، مع مشاركة خوان ألفينا وآدم كايد على الأطراف".