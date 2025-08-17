مباريات الأمس
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق

03:35 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمد علي بن رمضان، خلال مباراة المارد الأحمر أمام فاركو يوم الجمعة الماضي بالدوري.

وقال جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "بن رمضان اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة، خلال مباراة فاركو، لكن هذه الإصابة لن تمنعه من المشاركة في مباراة غزل ‏المحلة المقبلة بالدوري".

وتابع: "اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق يوم الاثنين المقبل، للاطمئنان على ‏حالته بعد حصوله على العلاج اللازم".‏

وكان الأهلي فوزًا كبير أول أمس الجمعة، على حساب فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة يومين من التدريبات، بسبب عدم مشاركته في الجولة الثالثة لبطولة الدوري، وفقًا ‏لقرعة البطولة، على أن يستأنف تدريباته يوم الاثنين الفريق تدريباته غدا الإثنين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

