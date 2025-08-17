بعد ظهورهم لأول مرة.. ماذا قدم ثلاثي الزمالك أمام المقاولون؟

واصل المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك فيريرا الدفع بالعناصر الجديدة على القوام الأساسي خلال المباريات التي يقود بها اللاعبين بمنافسات الموسم الجاري 2025/26.

فيريرا مدرب الزمالك دفع بثلاث صفقات جديدة تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتظهر لأول مرة للجماهير خلال مباراة المقاولون وهي: الفلسطيني عدي الدباغ الذي بدأ أساسيًا اللقاء قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 59 بالوافد البرازيلي الآخر خوان ألفينا والمهاجم المحلي عمرو ناصر الذي شارك بدلاً من عبدالله السعيد بالدقيقة 84.

اللقاء شهد كذلك الدفع بصفقات صيفية جديدة مثل الفلسطيني آدم كايد كأساسي لكنه كان قد شارك بديلاً خلال مباراة الفريق الأولى بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا وصنع الهدف الأول لفريقه الذي سجله ناصر ماهر خلال اللقاء الذي انتهى بفوزهم بهدفين نظيفين.

الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي خلال مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري التي التقى بها نظيره المقاولون العرب.

أرقام عدي الدباغ مع الزمالك أمام المقاولون العرب

خلال 59 دقيقة شارك بها المهاجم الفلسطيني لم يُسجل أو يصنع أي هدف بالتبعية كما أخفق في محاولة المراوغة الوحيدة التي حاول تنفيذها خلال اللقاء.

ولمس اللاعب صاحب الـ 26 عاماً الكرة 11 مرة خلال اللقاء مرر منها 7 تمريرات بينهن 6 تمريرات صحيحة.

وأرسل كذلك اللاعب كرة عرضية وكانت خاطئة بينما أرسل كرتين طوليتين صحيحتين بينما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل 3 التحامات خاضها بينما فقد الكرة 4 مرات فيما سقط مرة واحدة في مصيدة التسلل.

أرقام ألفينا مع الزمالك أمام المقاولون العرب

وخطف ألفيا خلال 32 دقيقة شارك بها الأنظار بعد تسديدة واحدة على المرمى وتنفيذه 3 مراوغات صحيحة من أصل 4 محاولات.

الجناح الأيمن البرازيلي لمس الكرة 15 مرة مررها 3 مرات فقط لزملائه بنسبة دقة 100% كما أرسل كرة عرضية واحدة صحيحة فيما فاز بـ 5 التحامات أرضية من أصل 6 لكنه فقد الكرة 3 مرات.

أرقام عمر ناصر مع الزمالك أمام المقاولون

حاول عمر خلال 14 دقيقة شارك بهن ولكنه لم يسجل أو يصنع فقط سدد كرة واحدة وكانت خارج المرمى بينما لمس الكرة 5 مرات.

ومرر عمر ناصر الكرة لزملائه مرتين بدقة 100% فيما فقد الكرة مرة واحدة.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر عند التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.