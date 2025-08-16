خالد الغندور يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مباراة المقاولون

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم السبت.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "شيكو بانزا عنده شد بسيط في الضامة، وهيغيب عن لقاء المقاولون وأي كلام تاني في الكنافة".

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفارس الأبيض استهل مشواره في الدوري المحلي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد.

