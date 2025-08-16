مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

34 33
19:30

أوغندا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 2
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

خالد الغندور يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مباراة المقاولون

06:31 م السبت 16 أغسطس 2025

مران الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم السبت.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "شيكو بانزا عنده شد بسيط في الضامة، وهيغيب عن لقاء المقاولون وأي كلام تاني في الكنافة".

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفارس الأبيض استهل مشواره في الدوري المحلي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد.

اقرأ أيضًا:

"تحامل علينا".. الأهلي يشكو محمد معروف بسبب طرد هاني

هالاند يسخر من منشور نجم تشيلسي بسبب مباراة ولفرهامبتون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك الزمالك والمقاولون الدوري المصري المقاولون العرب خالد الغندور شيكو بانزا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان