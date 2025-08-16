مباريات الأمس
طبيب الأهلي يكشف: طبيعة إصابة محمد بن رمضان.. وموقف اللاعب من مباراة غزل المحلة

03:56 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طبيب فريق الأهلي، أحمد جاب الله، طبيعة الإصابة التي تعرض لها المحترف التونسي بصفوف ناديه محمد علي بن رمضان خلال مباراة فاركو.

الأهلي فاز برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال جاب الله خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم السبت إن محمد علي بن رمضان اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو، مشيرًا إلى أن الإصابة لن تمنع اللاعب من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل ‏المحلة المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.‏

وأوضح طبيب فريق الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الاثنين المقبل؛ للاطمئنان على ‏حالته بعد حصوله على العلاج اللازم.‏

وحصل الفريق على راحة يومين؛ لعدم مشاركته في الجولة الثالثة لبطولة الدوري، وفقًا ‏لقرعة البطولة، على أن يستأنف تدريباته يوم الاثنين؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة ‏الرابعة للمسابقة.‏

محمد علي بن رمضان إصابة محمد علي بن رمضان موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة الأهلي الأهلي ضد غزل المحلة
