كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الأهلي وفاركو، موقفا بارزا بين ثلاثي الأحمر كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، بعد خروج محمد هاني من اللقاء وترك شارة القيادة.

وفي الدقيقة 90 من عمر مباراة الأهلي وفاركو، غادر محمد هاني ملعب المباراة، وأعطى شارة القيادة لكريم فؤاد، الذي بدوره أخذها وذهب إلى طاهر محمد طاهر.

إلا أن طاهر محمد طاهر رفض ارتداء الشارة، لأن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق أقدم منه، وذهب بعدها كريم فؤاد للأخير، ليرتدي الشارة.

وكتب مصطفى شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الحمدلله دائما وأبدًا شرف ما بعده شرف 15-8-2025 يوم هيفضل مميز بالنسبة لي، ارتداء شارة قيادة النادي الأهلي".

