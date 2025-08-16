مباريات الأمس
أول تعليق من مصطفى شوبير على ارتدائه شارة قيادة الأهلي في مباراة فاركو

02:26 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي سعادته بارتداء شارة قيادة النادي خلال مباراتهم أمام نظيرهم فاركو في الدوري.

الأهلي فاز برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ونشر مصطفى شوبير عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت صورًا لارتدائه شارة القيادة مذيلاً إياها بتعليق:" الحمد لله دائماً وأبداً شرف ما بعده شرف 15-8-2025 يوم هيفضل مميز بالنسبة ليا ارتداء شارة قيادة النادي الأهلي .. ٣ نقط مهمين في مشوار الدوري الطويل و إن شاء الله القادم أفضل".

ويعتمد المدير الفني للأهلي ريبيرو في مركز حراسة الدوري بالموسم الجاري من الدوري 2025/26 على مصطفى شوبير أساسيًا فيما يجلس محمد الشناوي بديلاً.

واستهل الأهلي مشواره بالدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من المسابقة.

