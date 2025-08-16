خطف محمد الشناوي الأنظار خلال مباراة الأهلي وفاركو أمس ببطولة الدوري المصري، خلال جلوسه على مقاعد بدلاء المارد الأحمر.

والتقطت عدسات الكاميرات الشناوي، عقب إحراز فاركو هدف في مرمى النادي الأهلي بعد خطأ من حارس مرمى المارد الأحمر مصطفى شوبير، ليظهر الشناوي وهو يتحدث مع أليو ديانج على مقاعد البدلاء عن الهدف.

وتواجد الشناوي على مقاعد بدلاء النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي، حيث تواجد في مباراة مودرن سبورت الماضية على مقاعد البدلاء أيضًا.

وتلقت شباك المارد الأحمر، هدف أمس في لقاء فاركو بهدف مشترك من الدفاع وحارس المرمى مصطفى شوبير، الذي حاول اللحاق بالكرة قبل أن تخرج إلى ركنية، لكنه أعدها إلى أرض الملعب أمام مهاجم فاركو والذي تمكن من تسجيلها في شباك الأحمر.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

