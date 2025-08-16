أول رد فعل من محمد هاني بعد طرده في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

تفاعل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فوز المارد الأحمر على حساب فاركو أمس برباعية، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونجح الأهلي أمس في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

ونشر هاني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من المباراة وكتب: "الحمد لله مكسب مهم في مشوار البطولة".

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو أمس، تعرض محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر للطرد، بعدما أشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء في وجهه قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويذكر أن مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن إدارة المارد الأحمر قررت التقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة، ضد الحكم محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو، بسبب الأخطاء التحكيمية في اللقاء.

