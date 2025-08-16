نشرت منصة Melbet المتخصصة في المراهنات على المباريات صورة لنجم الكرة المصرية محمد زيدان عبر حسابها الموجهة للجماهير في مصر.

ونشر حساب المنصة مساء يوم أمس الجمعة تصميمًا يظهر به محمد زيدان، مذيلة إياه بتعليق:"محمد زيدان وMelbet! يوم 19 أغسطس، المصري ضد بيراميدز، وإحنا هنخلي الماتش ده أكثر حماس!

هنوزع قميص موقّع من محمد زيدان و5 جوائز بونص للي يتوقعوا النتيجة الصح، اكتب توقعك للنتيجة في الكومنتات قبل بداية الماتش، الفايزين هيتحددوا عشوائي من اللي توقعوا صح، الإعلان عن الفايزين يوم 20 أغسطس".

وهي التدوينة التي أثارت جدلاً كون المنصة تهتم بالمراهنات رغم أن طبيعة المنشور يشير إلى أن الأمر مسابقة عن كونه مراهنات.

وتُشير المنصة إلى أنها تمتلك ممثلين لها بمختلف البلدان لعل أبرزهم بجانب محمد زيدان، الإسباني إنييستا، الإيفواري ديدييه دروجبا

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرتبط بها اسم محمد زيدان بشركات المرهانات فسبق وأن تم ربطه اسمه في نوفمبر 2024 ولكنه خرج ونفى الأمر في تصريحات لقناة المحور بالتشديد على أنه لا يروح للأمر كونه مصرياً مسلمًا يعرف تعاليم دينه ويعرف الخطأ والصواب.

ودلل النجم المصري السابق بصفوف دورتموند الألماني على قوله خلال المداخلة ذاته بالإشارة إلى أنه لا يشرب الخمور منذ وأنا كان لاعبًا في أوروبا وحتى الآن، مضيفًا:"أنا وجه إعلاني باعتباري نجم تصلني الكثير من العروض الترويجية من داخل وخارج البلاد وكل ما في الأمر بعض الشركات الألمانية تواصلت معي قبل 6 أشهر للتعاون مع شركة لديها منصة رياضية تروج لمسابقات، وطلبوا مني التوقيع على جوائز وقمصان وكرات يفوز بها الناس من توقع نتائج المباريات".

وأتم زيدان حينها تصريحاته بالتنويه إلى أنه تم تصويره فقط وهو يوقع على الجوائز ولا يعرف إن كانت الشركة الألمانية لها علاقة بالمرهانات أم لا ولكنه يشدد على أنه لن يروج للأمر أبدًا.

محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قال خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر حينها:"لم نمنح أي موقع مراهنات أي ترخيص وهذا ممنوع تمامًا وفتحنا تحقيقًا بعد الإعلان الذي أجراه محمد زيدان وسبق ومنعنا وجود إعلانات خاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لشركات مراهنات في مباريات دولية على أراضي مصر".

