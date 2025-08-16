بعد فوز الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

القاهرة - مصراوي

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متساويًا مع فرق زد، ومودرن سبورت، وبيراميدز، بينما يتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 6 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- المصري - 6 نقاط

2- الأهلي - 4 نقاط

3- زد - 4 نقاط

4- مودرن سبورت - 4 نقاط

5- بيراميدز - 4 نقاط

6- الزمالك - 3 نقاط

7- الجونة - 3 نقاط

8- حرس الحدود - 3 نقاط

9- بتروجيت - نقطتان

10 - سموحة - نقطة واحدة

11- وادي دجلة - نقطة واحدة

12- إنبي - نقطة واحدة

13- غزل المحلة - نقطة واحدة

14- كهرباء الإسماعيلية - نقطة واحدة

15- البنك الأهلي - نقطة واحدة

16- الإسماعيلي - نقطة واحدة

17- سيراميكا كليوباترا - نقطة واحدة

18- فاركو - نقطة واحدة

19- طلائع الجيش - نقطة واحدة

20- المقاولون العرب - بدون نقاط

21- الاتحاد السكندري - بدون نقاط