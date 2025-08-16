بعد فوز الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
القاهرة - مصراوي
حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متساويًا مع فرق زد، ومودرن سبورت، وبيراميدز، بينما يتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 6 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- المصري - 6 نقاط
2- الأهلي - 4 نقاط
3- زد - 4 نقاط
4- مودرن سبورت - 4 نقاط
5- بيراميدز - 4 نقاط
6- الزمالك - 3 نقاط
7- الجونة - 3 نقاط
8- حرس الحدود - 3 نقاط
9- بتروجيت - نقطتان
10 - سموحة - نقطة واحدة
11- وادي دجلة - نقطة واحدة
12- إنبي - نقطة واحدة
13- غزل المحلة - نقطة واحدة
14- كهرباء الإسماعيلية - نقطة واحدة
15- البنك الأهلي - نقطة واحدة
16- الإسماعيلي - نقطة واحدة
17- سيراميكا كليوباترا - نقطة واحدة
18- فاركو - نقطة واحدة
19- طلائع الجيش - نقطة واحدة
20- المقاولون العرب - بدون نقاط
21- الاتحاد السكندري - بدون نقاط
