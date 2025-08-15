مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

4 1
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

0 0
21:45

مارسيليا

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو

11:00 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم فوزاً ثميناً على نظيره فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت رباعية القلعة الحمراء بتوقيع محمد شريف، أحمد سيد زيزو "هدفين"، نيتس جراديشار.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بالأهلي بنظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة المقبلة، على ستاد المحلة وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

