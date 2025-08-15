موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم فوزاً ثميناً على نظيره فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت رباعية القلعة الحمراء بتوقيع محمد شريف، أحمد سيد زيزو "هدفين"، نيتس جراديشار.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بالأهلي بنظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة المقبلة، على ستاد المحلة وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.