"صاحب واقعة جدلية".. الكشف عن حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدًا السبت، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر أن يتولى المهمة التحكيمية لمباراة الزمالك والمقاولون العرب طاقم تحكيم بقيادة محمد عباس مايو، ويعاونه محمد مجدي سليمان وعلي علاء.

بينما يتولى عبد الحكيم ناصر مهمة الحكم الرابع، ويعاونه في تقنية الفيديو عبد العزيز السيد وكيرلس نزيه.

يذكر أن الحكم محمد عباس مايو أدار مباراة بيراميدز ووادي دجلة في افتتاحية الدوري، وظهر مرتديًا قميص الحكام مدونًا عليه اسمه في واقعة أثارت الجدل بالجولة الأولي.