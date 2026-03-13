إعلان

إحباط ترويج طن مخدرات وضبط 50 قطعة سلاح ناري

كتب : علاء عمران

01:57 م 13/03/2026

عناصر إجرامية

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت جلب بؤر إجرامية كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

باستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، أمكن ضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من 1 طن من المواد المخدرة المتنوعة -تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه- و50 قطعة سلاح ناري.

مخدرات سلاح مأمورية أمنية بؤر إجرامية

