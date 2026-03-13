ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في محاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.