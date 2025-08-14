مباريات الأمس
الأهلي يتحرك مبكرا للحكام الأجانب قبل مواجهة بيراميدز

01:23 م الخميس 14 أغسطس 2025

الأهلي وبيراميدز

كتب- مصراوي:

خاطب النادي الأهلي بشكل رسمي، الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الفترة الحالية، لها طابع مختلف، خاصة وأن الفريقين تنافسا بشدة على اللقب في الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة من المسابقة التي حسمها الأهلي في النهاية.

ويلتقي فريقي الأهلي وبيراميدز هذا الموسم مبكرا وتحديدا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، يوم 30 أغسطس الحالي، على استاد القاهرة الدولي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي، خاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي أمس الأربعاء، من أجل استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ويخشى النادي الأهلي، من تكرار أزمة الموسم الماضي، بعدما رفض خوض مباراة الزمالك بحكام مصريين، وترتب على ذلك اعتباره منسحبا من المباراة، ومنح الثلاث نقاط للفريق الأبيض.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بيراميدز الدوري المصري النادي الأهلي
