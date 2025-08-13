كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق مساء اليوم الأربعاء، للحديث مع اللاعبين على أهمية التركيز والعمل بقوة، لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب المقبلة بمسابقة الدوري.

كما حرص فيريرا على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي سيتم تنفيذها في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري بالدوري المصري.

وخاض لاعبو الفارس الأبيض، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة أيضًا، تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة إلى عمل سباق سرعة في جزء من الملعب، ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بدنيًا بأفضل صورة للمباريات المقبلة.

وكان الفارس الأبيض، استهل مشواره في بطولة الدوري المصري بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين