الكشف عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الأولى بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، من بطولة الدوري المصري "دوري نايل موسم 2025-2026.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026، تسجيل العديد من الأهداف الرائعة والمميزة، ومن بينهم هدف محمد شحاتة لاعب الزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا وكذلك هدف عمر الساعي في مرمى الاتحاد السكندري.

وكشفت رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، عن أفضل 4 أهداف في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وهم الأهداف التالية.

1- هدف محمد شحاتة لاعب الزمالك في مرمى سيراميكا

2- هدف عمر الساعي لاعب المصري البورسعيدي في مرمى الاتحاد السكندري

3- هدف أحمد عاطف لاعب زد في مرمى المقاولون العرب

4- هدف صابر الشيمي لاعب الجونة في شباك كهرباء الإسماعيلية

ويذكر أن مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، تنطلق غدا الخميس الموافق 14 أغسطس الجاري، بإقامة ثلاثة مباريات، حيث يلتقي فريق مع سيراميكا كليوباترا، الاتحاد مع مودرن سبورت.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، مباراة كبيرة تجمع بين فريقي بيراميدز والإٍماعيلي غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

