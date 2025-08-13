"يرفض التجديد نهائيا".. مستجدات حول مستقبل لاعب الزمالك الشاب

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات مستقبل محمد السيد لاعب الزمالك الشاب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد السيد لاعب الزمالك يرفض التجديد نهائيا ويرغب في الاحتراف الخارجي".

ولعب محمد السيد 11 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وتلقى بطاقة صفراء.

وفي المجمل، لعب محمد السيد 24 مباراة بقميص الزمالك في مختلف البطولات، وسجل هدفا وحيدا.