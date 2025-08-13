مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

48 64
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

"يرفض التجديد نهائيا".. مستجدات حول مستقبل لاعب الزمالك الشاب

05:19 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
background

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات مستقبل محمد السيد لاعب الزمالك الشاب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد السيد لاعب الزمالك يرفض التجديد نهائيا ويرغب في الاحتراف الخارجي".

ولعب محمد السيد 11 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وتلقى بطاقة صفراء.

وفي المجمل، لعب محمد السيد 24 مباراة بقميص الزمالك في مختلف البطولات، وسجل هدفا وحيدا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد السيد الزمالك الأهلي الغندور مستقبل لاعب الزمالك
