بعد تدخل الزمالك.. أحمد سمير يعتذر للأسيوطي رسميا

كتب- محمد خيري:

تقدم أحمد سمير نائب المدير الفني لقطاع الناشئين في الزمالك، باعتذاره بشكل رسمي، عدم تولي القيادة الفنية لفريق لافيينا في دوري المحترفين، خلال الفترة المقبلة.

ودخل نادي لافيينا، في مفاوضات مع أحمد سمير، لتولي تدريب الفريق في دوري المحترفين خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسك باستمرار أحمد سمير ورفض رحيله في ظل احتياج النادي لجهوده.

وأوضح المصدر، أن أحمد سمير تقدم باعتذار لمحمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا عن عدم تولي قيادة الفريق في الموسم الجديد بسبب قرار مجلس الزمالك بالتمسك باستمراره في قطاع الناشئين.

وتابع المصدر أن أحمد سمير، توجه بالشكر لرئيس نادي الأسيوطي على ثقته في قدراته الفنية، وتمنى له ولنادي لافيينا التوفيق في المرحلة المقبلة.

واختتم المصدر، أن مجلس الزمالك يعمل على تجهيز أحمد سمير ككادر زملكاوي في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة، واستفادة الفريق الأول من جهوده.

جدير بالذكر، أن أحمد سمير تواجد في الفترة الماضية، في الجهاز الفني للزمالك الذي كان يقوده أيمن الرمادي، وتوج ببطولة كأس مصر.