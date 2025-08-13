والد خوان ألفينا لمصراوي: "أعجبتني مصر.. ومتحمس لرؤية جماهير الزمالك"

كتبت-هند عواد:

تحدث والد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد، عن الأجواء في مصر، مشيرا إلى أنه يتطلع للقاء جماهير القلعة البيضاء.

وقال والد خوان ألفينا في تصريحات خاصة لمصراوي: "نرى كيف هي مصر رائعة، حتى فندق إقامتنا، ولم نلتق بجماهير الزمالك بعد، لكننا نتطلع إلى ذلك".

واختتم والد لاعب الزمالك: "أعجبتني المدينة كثيرا؛ إنها مختلفة تماماً عن البرازيل، سنتأقلم بسرعة، وسأكون حاضرا في مباراة يوم السبت، ومتحمس لرؤية الجماهير".

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه المقاولون العرب، في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

