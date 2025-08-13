مباريات الأمس
"الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي

10:47 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
    مصطفى شوبير والشناوي
    شوبير والشناوي
    شوبير والشناوي
    مصطفى شوبير ومحمد الشناوي
    مقارنة بين أرقام محمد الشناوي ومصطفى شوبير في مباريات الأهلي الموسم الماضي
كتب- محمد خيري:

علق عصام الحضري، قائم المنتخب الوطني السابق، على مشاركة مصطفى شبير، بشكل أساسي، مع النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري أمام مودرن سبورت، وتواجد محمد الشناوي على دكة البدلاء.

قال عصام الحضري، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "قرار الدفع بمصطفى شوبير أمام مودرن سبورت كان خطأ والشناوي كان المفروض يكون أساسي لأنه الحارس الأساسي لمنتخب مصر".

وأكمل: "محمد الشناوي هو حارس الأهلي وهو حارس منتخب مصر الأول و هيرجع يكون أساسي .. شوبير حارس جيد بس في المستقبل".

واختتم تصريحاته: "الشناوي هيفضل في حتة تانية، لما يجي حد يعدي الشناوي هنبقى نقول انه في حتة تانية".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعثر في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع مودرن سبورت 2\2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

