مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

استعدادا للمونديال.. منتخب المغرب للشباب يواجه المغرب وديا

10:14 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لقطات من فوز شباب الفراعنة على منتخب الكويت الأولمبي ٣ - ٢ استعدادًا لكأس العالم للشباب - تشيلي (4)_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    لقطات من فوز شباب الفراعنة على منتخب الكويت الأولمبي ٣ - ٢ استعدادًا لكأس العالم للشباب - تشيلي (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    لقطات من فوز شباب الفراعنة على منتخب الكويت الأولمبي ٣ - ٢ استعدادًا لكأس العالم للشباب - تشيلي_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، لمواجهة المغرب وديا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في تشيلسي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب

تقام مباراة منتخب مصر للشباب ونظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ثالث وديات المنتخب قبل المونديال.

وخاض منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين قبل لقاء اليوم، ضد النادي الأهلي (خسر 1-0) وفريق الاتصالات (فاز 2-1).

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب مباراة مصر والمغرب منتخب مصر للشباب والمغرب كأس العالم للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة