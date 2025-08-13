استعدادا للمونديال.. منتخب المغرب للشباب يواجه المغرب وديا

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، لمواجهة المغرب وديا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في تشيلسي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب

تقام مباراة منتخب مصر للشباب ونظيره المغربي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ثالث وديات المنتخب قبل المونديال.

وخاض منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين قبل لقاء اليوم، ضد النادي الأهلي (خسر 1-0) وفريق الاتصالات (فاز 2-1).

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق