شوبير يكشف طلب خاص من إدارة الأهلي لأحمد سيد زيزو

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، أن إدارة النادي طالبت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد زيزو بالتركيز مع الفريق في الملعب فقط وأن الإدارة ستتولى كل الأمور الخاصة بالهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية.

وكان زيزو تعرض لهجوم قوي في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الأخيرة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بعد رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متجها إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "الأهلي طالب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بالتركيز داخل الملعب فقط، عدم النظر إلى أي أمور خارجية، أن إدارة النادي ستقوم بالنظر في الإساءات التي تعرض لها اللاعب".

وأضاف: "إدارة النادي أكدت للاعب، أنها ستقوم بالتواصل مع رابطة الأندية وكافة الجهات المعنية، لمعرفة الكواليس الخاصة بما تعرض له اللاعب في إحدى مباريات الجولة الأولى".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهلي طالب اللاعب بالتزام كل من حوله الصمت وعدم الحديث، وأن النادي يعرف كيف يجلب حقوق لاعبيه".

ويذكر أن أحمد سيد زيزو، كان قد انتقل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

