بعد عدم اكتمال النصاب.. مجلس الإسماعيلي يستمر حتى نهاية فترته

06:03 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الإسماعيلي

لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر "لمصراوي" إن عدد الحضور بلغ 1583 فقط، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي.

وأوضح المصدر أنه نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، يستمر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن حتى نهاية مدته.

وكانت أقيمت الجمعية العمومية للدراويش من أجل المشاركة في سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة نصر أبو الحسن.

وأدلى حسني عبد ربه بصوته في استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي نصر أبو الحسن النصاب القانوني حسني عبد ربه
