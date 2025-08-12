مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

"هل ده طبيعي؟".. الغندور يوجه رسالة غامضة لهؤلاء بسبب زيزو

02:33 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لبعض الأشخاص، بسبب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، ومستواه في الفترة الماضية

كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا شايف زيزو طول عمري وما زلت لاعب جيد جدا بسبب تركيزه و عقليته الاحترافية".

وأضاف: "كنت ادافع عنه من حملات التقليل في إمكانياته ولكن هل طبيعي ان نفس الناس اللي كانوا بيقللوا من قدراته كلاعب هما نفس الناس اللي طالعين بيه السما وشايفينه أعظم لاعب".

وكان أحمد سيد زيزو ووالده، تقدما بشكوى مؤخرا، ضد جماهير الزمالك، بسبب التعدي بالسباب والإساءة عليه في المدرجات، في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور أحمد سيد زيزو موقع التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق