"هل ده طبيعي؟".. الغندور يوجه رسالة غامضة لهؤلاء بسبب زيزو

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لبعض الأشخاص، بسبب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، ومستواه في الفترة الماضية

كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا شايف زيزو طول عمري وما زلت لاعب جيد جدا بسبب تركيزه و عقليته الاحترافية".

وأضاف: "كنت ادافع عنه من حملات التقليل في إمكانياته ولكن هل طبيعي ان نفس الناس اللي كانوا بيقللوا من قدراته كلاعب هما نفس الناس اللي طالعين بيه السما وشايفينه أعظم لاعب".

وكان أحمد سيد زيزو ووالده، تقدما بشكوى مؤخرا، ضد جماهير الزمالك، بسبب التعدي بالسباب والإساءة عليه في المدرجات، في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة الماضية.