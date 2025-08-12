فيفا يحسمها.. هل يتعاقد الزمالك مع صفقة جديدة رغم غلق باب القيد؟

كتب- محمد خيري:

فشل نادي الزمالك في ضم بارون أوشينج، الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاول نادي الزمالك ضم اللاعب ولكن لضيق الوقت وغلق باب الانتقالات الصيفية، فشلت جميع محاولات حسم الصفقة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك، أرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الاستفسار عن قانونية قيد لاعب أجنبي تحت السن، في الوقت القانوني الذي حدده اتحاد الكرة ويمتد ليوم 18 أغسطس.

وأوضح المصدر، أن هناك صعوبة في قيد لاعب أجنبي في الفترة الحالية، حتى إن كانت تحت السن، وفي الوقت نفسه من الممكن قيد لاعب محلي تحت السن، ووضعه على سيستمر الفريق بدون أي أزمة.

وأضاف المصدر، أنه من الممكن أن يتم تأجيل ملعب الظهير الأيمن لشهر يناير المقبل، وتدعيم صفوف باللاعب الكيني أو لاعب أخر، من أجل تنفيذ طلبات المدير الفني البلجيكي.