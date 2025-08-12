أحمد زيزو يشارك متابعيه صورة رومانسية رفقة زوجته

شارك أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة زوجته.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته، ووضع رمز تعبيري قلوب.

وشارك زيزو رفقة النادي الأهلي، يوم السبت الماضي الموافق 9 أغسطس الجاري، في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان زيزو تعرض لهجوم قوي، خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي من قبل جماهير الزمالك، بعد رحيله عن صفوف الفارس الأبيض متجها إلى الغريم التقليدي الأهلي.

ويذكر أن أحمد سيد زيزو، انتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر قادما من نادي الزمالك بعد نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا:

سخرية بسبب المجاملات.. تصريحات قوية من نجم الزمالك السابق بخصوص تنظيم الدوري المصري



وجه جديد في تدريبات الزمالك لمباراة المقاولون.. وترحيب خاص من اللاعبين به





